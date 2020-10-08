“Elektronik cihazların hayatımıza girmesi ile gözde kırılma kusuru olan hastalar arttı”

Göz sağlığı bozuk olan bireylerin sosyal hayata adapte olmakta da güçlük çektiğini söyleyen Neslihan Sinim Kahraman, “Göz hastalıkları deyince, benim aklıma ilk gelen görme keskinliği. Yani görme düzeyimiz. Günlük hayatımız da görme hayatımızın en önemli parçası. Dünyaya açılan penceremiz. O nedenle hastaların görme kalitesi, günlük sosyal aktivitesini, günlük hayatını, işini, ailesini, psikolojisini her şeyini etkileyen bir şey. Dünya ya gözlerimizi kapattığımız da önemli sorunlarla karşılaşıyoruz. Ailesi etkileniyor, sosyal çevresi etkileniyor, tamamen bağımlı bir bireyle karşılaşıyoruz. Sosyal hayatın içerisine adapte olamayan bir bireyle karşılaşıyoruz. Elbette bu zorlukların büyük bir kısmı zamanla aşılabiliyor. Oysa dünyada, görme sorunlarının yüzde 80'I önlenebilir.. O nedenle göz sağlığı ve göz muayeneleri herkes için çok önemli olmalı. En çok karşılaştığımız problemler, kırma kusurları bu gözlük ihtiyacı olan hastalar poliklinik te en çok gördüğümüz hastalar. Uzağı göremeyen, gözlük ihtiyacı olan hastalar özellikle bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi elektronik şeylerin hayatımıza girmesinden sonra kırma kusurlarının oranı çok fazla arttı. Bu tarz ihtiyacı olan hastalar en çok gördüğümüz hasta grubu. Yine alerjik konjonktivit, bakteriyel enfeksiyos konjonktivitler mevsim geçişlerinde en çok karşılaştığımız hastalık gruplarından, bu tür hastalar poliklinik de gördüğümüz hasta grubunu oluşturuyor” dedi.

“Uyarıcı rahatsızlıklar görünüyorsa doktora başvurulmalı”

Neslihan Sinim Kahraman, gözlerde uyarıcı şekilde rahatsızlıklar görünüyorsa doktora başvurulması gerektiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Göz sağlığımızı korumak için yılda bir göz muayenesi çok önemli. Kırma kusurumuz var ise görmemizde bozukluk var ise, ışıklar saçılıyor ise, net göremiyorsak ve kısma hareketi yapıyorsak yine biz göz hekimine görünmekte fayda var. Kaşıntı kızarıklık, sulanma gözde çapaklanma fark ediyorsak bunlar yine bizim için uyarıcı, yine bir göz hekimine görünmekte fayda var. Bakanlığımızın göz sağlığı konusunda geliştirdiği ve uyguladığı çok güzel programları var. Biz bebeklikten, çocukluktan başlıyoruz görme sorunlarının tespitine. Çocukluktan başlayarak göz sağlığı ile ilgili bilinçli olmak sonra olabilecek, göz tansiyonu gibi diyabete bağlı göz hastalıkları gibi taranması gereken sistemik hastalıklar olduğunda yine hastalar bize yönlendiriliyor. Bu tarz bir hastalığı varsa göz muayenesi olmasında fayda var. Göz ve göz muayenesini en az yılda bir kez yaptırılmasını öneriyorum. Görmeyle ilgili şikayetlerini ertelememeleri ve yine az görme ya da hiç görmeyen engelli vatandaşlarımız için görme rehabilitasyonu ile ilgili adımların artırılmasını öneriyorum.”