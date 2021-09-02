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Elinde tabancayla koşan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde elinde tabancayla koşan şahıs, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elinde tabancayla koşan şahıs, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'nde elinde tabancayla koşan bir şahsı gören polis ekipleri şahsı durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs kaçmaya devam edince polis peşine düştü. Bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, kısa süren kovalamaca sonucu şahıs Ahmetpaşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.

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