Elit Akademi U17 Ligi 2. Hafta

Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor ligin 2. haftasında Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.

Kayseri Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada oynanan Yukatel Kayserispor ile Adanaspor maçının ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu goller ile 3 puanı aldı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Furkan Arslan, Baran Ali Gezek ve Serkan Güvercin kaydetti.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Yusuf Uğurlu, Selahattin Ak, Nail Berkant Sarıkaya

Yukatel Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Mehmet Sarı, Mert Dinç, Hüseyin Aydın, Burak Efe Arslan, Şerafettin Can Polat, (Arda Kılıç dk. 50), Kürşat Türkeş Küçük, (Serkan Güvercin dk. 65), Furkan Arslan, Baran Ali Gezek, Arda Kaya (Mecit Kaan Ateş dk. 79)

Adanaspor U17: Serhat Çiçek, Ersin İçen, Kaan Serhat Karaca, (İbrahim Eroğlu dk. 68), İsmail Sabri Uzun, (Abdullah Özcoşkun dk. 46), Emir Batmaz, Azer İpek, Emre Koç, Abdulkadir Çelik, (Emirhan Güner dk. 70), Baran Atasever, Mustafa Alpaslan Dönmez, Ege Büyükşanalan

Goller: Furkan Arslan (Dk.58), Baran Ali Gezek (Dk.61), Serkan Güvercin (Dk.83) (Yukatel Kayserispor U17)