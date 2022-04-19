Elit Gelişim U15 Ligi 6.
Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor evinde oynadığı maçta Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Seyfullah Cesur Gemici, Ramazan Ay, Seyit Burhanettin Şahan
Yukatel Kayserispor U15: Yağız Efe Dere, Enes Melih Gökçek, Ahmet Buğra Baykal, (Alihan Şener dk.46), Mustafa Tarık Obut, Batuhan Özgan, Mücahit Enes Albayrak, Efehan Paşayiğit, (Burak Erkan dk.46), Necip Özer, (Eren Sezen dk.80), Hüseyin Erdem Arıkan, (Yusuf Göktaş dk.60), Alperen Öztaş, (Cesur dk.75), Yusuf Kemal Topçu
Atakaş Hatayspor U15: Mert Çiçek, Arda Topal, (Arda Karagöz dk.20), Ali Kerem Kolay, (Ulaş Ay dk.53), Yusuf Kaya, Mustafa Said Aydın, İsmail Camuz, Ali Yıldız, Derya Tatlıcıoğlu, Barış Uzel, Abdulkadir Ahmed, (Mehmet Ali Çatal dk.70), Cem Ekşi
Goller: Burak Erkan (dk. 67) (Yukatel Kayserispor U15), Cem Ekşi (dk.17) (Atakaş Hatayspor U15)