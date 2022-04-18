Elit Gelişim U16 Ligi 6.
Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor evinde oynadığı maçta Adanaspor'a 1-0 kaybetti.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Hacı Güverti, Mehmet Samet Arpacıktaş, Ahmet Karyağdı
Yukatel Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar, Ahmet Orkun Temir, Korkmazcan Dernek, Halil Cengiz, (Gürkan Şahin dk.80), Hüseyin Aydın, Umut Türk, (Yusuf Buğra dk.80), Emin Burak Dursun, (Necati Akkaya dk.80), Resul Ekrem Sakarya, Arda Hasan Öğretir, (Fuat Çağkan Batır dk.52), Mert Ali Alıcı, (Berat dk.46), Bekir Kaan Bakır
Adanaspor U16: Kaan Güner, Cevdet Toprak, Emirhan Çark, Faruk Arsal, Samet Emlik, Eyüp Sabri Ersan, (M.Yiğit Taşkın dk.50), Cem Eren Gündüz, (HakanYunmak dk.76), Alkan Derici, (Arda Akyol dk.76), Burhan Tuzun, Ahmet Efe Soylu, (Muhammed Arda dk.64), Tunahan Arısoy, (Miraç Akay dk.50)
Gol: Burhan Tuzun (dk.22) (Adanaspor U16)
Kırmızı Kart: Miraç Akay (dk.77) (Adanaspor U16)