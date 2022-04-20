Elit Gelişim U17 Ligi: Adanaspor: 0- Kayserispor: 1

Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor erteleme maçında dün deplasmanda Adanaspor'u Mustafa Erdoğan'ın golü ile 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Adana Osman Yereşen Tesisleri

Hakemler: Abdulsamet Demir, Tufan Günoğlu, Yiğitcan Ayhan

Adanaspor U17: Saffet Vehbi Urhan, Arda Bulca, Ömer Faruk Demirci, (Berkay Ekinci dk.80), İsmail Sabri Uzun, (Ersin İçen dk.62), Azer İpek, Mustafa Hakan Demir, Emre Koç, , Samet Aykal, (Onur Gökhan dk.73), Ayhan Ayhan, Baran Atasever, (Enes Gildir dk.73), Ege Büyükşanalan

Yukatel Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Mehmet Sarı, Mert Dinç, Mustafa Erdoğan, Burak Efe Arslan, Arda Kılıç, (Şerafettin Can Polat dk.75), Kürşat Türkeş Küçük, Furkan Arslan, Barış Barut, (Serkan Güvercin dk.82), Mecit Kan Ateş, (Arda Kaya dk.59)

Gol: Mustafa Erdoğan dk.72 (Yukatel Kayserispor U17)

Sarı Kartlar: İsmail Sabri Uzun (Adanaspor U17), Barış Barut (Yukatel Kayserispor U17)