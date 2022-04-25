Elit Gelişim U17 Ligi: Gaziantep FK:1 - Kayserispor: 2

Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 23. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek bitime iki hafta adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

Stat: Gaziantep Tesisleri

Hakemler: Hüseyin Sağlık, Ahmet Canpolat, Halil Uğur

Gaziantep U17: Hüseyin Can Toran, Emir Çekici, Yusuf Tatlı (Dk.54 Fatih Yıldırım), Burak Baran Kan, Eren Muharrem Kara (Dk.54 Ahmet Atılgan), Remzi Cançelik, Merttuğ Bozkurt (Dk.78 Serhat Bahşiş), Mehmet Tunahan Ulu (Dk.46 Muhammet Kaan Erekici), Baran Diken, Mehmet Emirhan Yarıcı, Yusuf Delen

Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Mehmet Sarı, Mert Dinç, Mustafa Erdoğan, Burak Efe Arslan, Mecit Kaan Ateş (Dk.61 Arda Kaya), Kürşat Türkeş Küçük, Arda Kılıç (Dk.80 Şerafettin Can Polat), Barış Barut (Dk.84 Serkan Güvercin), Furkan Arslan

Goller: Yusuf Delen dk.37 (Gaziantep U17), Arda Kılıç dk.38, Furkan Arslan dk.74 (Kayserispor U17)