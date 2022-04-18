Elit Gelişim U17 Ligi

Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor evinde oynadığı maçta Adanaspor'u 7-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle puanını 37'ye yükseltti.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Kemal Deliktaş, Mustafa Bulduk, Hamza Yıldız

Yukatel Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, (Ahmet Mukan dk.70), Mehmet Sarı, Mert Dinç, Mustafa Erdoğan, Burak Efe Arslan, Muhammed Eren Arıkan, (Arda Kılıç dk.60), Kürşat Türkeş Küçük, Furkan Arslan, Baran Ali Gezek, (Barış Barut dk.70), Mecit Kaan Ateş, (Arda Kaya dk.80)

Adanaspor U17: Saffet Vehbi Urhan, Arda Bulca, Emirhan Dördü, (Onur Gökhan dk.39), İsmail Sabri Uzun, Azer İpek, (Emir Batmaz dk.60), Mustafa Hakan Demir, Emre Koç, Ayhan Ayhan, Enes Gildir, (Berkay Ekinci dk.60), Baran Atasever, Ege Büyükşanalan

Goller: Baran Ali Gezek (dk.36), Furkan Arslan (dk.47, 90), Mecit Kaan Ateş (dk.56), Arda Kılıç (dk.70, 75), Arda Kaya (dk.86) (Yukatel Kayserispor U17), Berkay Ekinci (dk.85) (Adanaspor U17)