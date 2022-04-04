Elit U14 Ligi: Kayserispor U14: 0 - Adanaspor U14: 0

Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 3. haftasında Adanaspor'u konuk etti. Rakibi ile golsüz berabere kalan sarı kırmızlılar 3 maç sonunda 2'inci beraberliğini aldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Kadir Çelikbaş, Hamza Yıldız, Adem Barış Mecit

Kayserispor U14: Doğan Batuhan Atasoy (Dk.69 Enes Utku Tokmak), Muhammet Enes Aktaş, Refik Emre İlhan, Nazmi Yasir Duru, Mustafa Arda İçgül, Arda Kabukçı (Dk.53 İsmail Dumlu), Muhammet Talha Yaşar (Dk.53 Metehan Demirezen), Arda Erdoğan, Duran Efe Güçlü (Dk.66 Hacı Mehmet Demir), Ataol Taylan Karapınar, Bayram Kaan Küçük (Dk.66 Şahverdi)

Adanaspor U14: Hakan Yıldırım, Serhat Demirel, Bilal Zirak, Serkan Kıvanç Şire, Mehmet Güzel, Hasan Yenidoğan, Berkcan Arıcan (Dk.65 Kaan Mortepe) Deniz Eşer, Emir Özkan (Dk.65 Onurcan Yardım), Muhamed Yilanli (Dk.46 Cemil Toprak Emeç), Mahmut Ok