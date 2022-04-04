Elit U15 Ligi: Kayserispor U15: 4 - Adanaspor U15: 1

Elit U15 Ligi'nde mücadele eden Kayserispor, ligin 3. haftasında Adanaspor ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Tolga Selvi, İbrahim Bayram, Cenk Uluçınar

Kayserispor U15: Yağız Efe Dere, Enes Melih Gökçek, Onur Kaya, Mustafa Tarık Obut (Dk.60 Alihan Şener), Batuhan Özgan, Mücahit Enes Albayrak, Efehan Paşayiğit, Necip Özer (Dk.70 Cesur), Hüseyin Erdem Arıkan (Dk.60 Burak Erkan), Alperen Öztaş (Dk.70 Mahmuthan Polat), Yusuf Kemal Topçu

Adanaspor U15: Ali Ateş, Muhammed Ali Uludağ, Ege Erol, Abdulkadir Karasungur, Hasan Efe Ezmen, Mehmet Kocadağ, Çağan Gediktaş (Dk.70 Ahmet), Mert Kazan, Efe Yıldırım (Dk.50 Bedir Tunç), Eray Çelik, Abdullah Özcoşkun (Dk.20 Egemen) (Dk.50 Yiğit)

Goller: Alperen Öztaş dk. 11, 20 ve 52, Batuhan Özgan dk.79 (penaltı) (Kayserispor U15), Muhammed Ali Uludağ dk.56 (penaltı) (Adanaspor U15)