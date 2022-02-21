Elit U16 Ligi 14. hafta

Elit U16 Ligi 6.
Grupta yer alan Kayserispor, ligin 14. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Erkilet Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Malatyaspor 3-2 kazanan taraf oldu.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Muhammed Boylu, Harun Soyeşik, Sema Çetin
Kayserispor U16: Yağız Efe Dere, Ahmet Öztürk, Korkmazcan Dernek, Halil Cengiz, Batuhan Özgan, Resul Ekrem Sakarya (Dk.66 Mücahit Enes Albayrak), Fuat Çağkan Batır (Dk.64 Berat İşkol), Ahmet Orkun Temir (Dk.54 Mert Ali Alıcı), Arda Hasan Öğretir, Emin Burak Dursun (Dk.66 Bekir Kaan Bakır) Yusuf Tümkaya (Dk.54 Mahmuthan Polat)
Yeni Malatyaspor U16: Çınar Yıldızlı, Ender Türker, Eymen Avcı, İbrahim Usta, Yağız Alın, Murat Şamil Güler, Cengizhan Yamar (Dk.68 Tugay Bulut), Cevdet Deniz Aktaş (Dk.75 Arda Fırat), Osman Katipoğlu, Halil İbahim Atcı, Alperen Ergen (Dk.80 Ünal Şişman)
Goller: Yusuf Tümkaya dk.8, Batuhan Özgan dk.58 (Kayserispor U16), Murat Şamil Güler dk.21, Cevdet Deniz Aktaş dk.47, Halil İbrahim Atcı dk.77 (Yeni Malatyaspor U16)