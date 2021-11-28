Elit U16 Ligi 4. hafta

Grupta mücadele eden Yuktel Kayserispor, ligin 4.haftasında sahasında oynadığı maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Kadir Çelikbaş, Sema Çetin, Mustafa Bulduk

Yukatel Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar, Ahmet Öztürk, (Umut Türk dk 79), Korkmazcan Dernek, Mustafa Tarık Obut, Batuhan Özgan, Resul Ekrem Sakarya, Fuat Çağkan Batır, Ahmet Orkun Temir, (Mert Ali Alıcı dk 75), Bekir Kaan Bakır, (Berat İşkol dk 61), Necip Özer Yusuf Tümkaya, (Alperen Öztaş dk 61),

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U16: Erhan Açıkgöz, Muhammed Ünal Şişman, (Ender Türker dk 46), Eymen Avcı, (Safa Erkan Kama dk 75), Muhammed Göktürk Gök, Murat Şamil Güler, Osman Katipoğlu, Cevdet Deniz Aktaş, Halil İbrahim Atcı, Mehmet Güneş, (Cengiz Özdemir dk 72), Mustafa Buğra Ersoy

Gol: Muhammed Ünal Şişman dk 9 (kendi kalesine) (Yukatel Kayserispor U16)