Elit U16 Ligi: Kayserispor U16: 0 - Adanaspor U16: 0

Elit U16 Ligi 6.
Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 20.hafatsında evinde oynadığı maçta Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Oğuzhan Bahçıvan, Ramazan Ay, Nusret Yıldırım
Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar, Ahmet Öztürk, Korkmazcan Dernek, Halil Cengiz, Hüseyin Aydın, Umut Türk (Dk.50 Ahmet Orkun Temir), Fuat Çağkan Batur (Dk.79 Necati Alankaya), Resul Ekrem Sakarya, Arda Hasan Öğretir (Dk.40 Berat İçkol), Mert Ali Alıcı (Dk.40 Bekir Bakır), Emin Burak Dursun
Adana Demirspor U16: Mustafa Eren Altunbaş, Enes Demirtaş, Mehmet Olgar Sağlam, Yusuf Buğra Demirkıran, Yakup Kenar, Caner Kaban, Doğan Cevahir Çulfalar (Dk.62 Bartu Büyüköztürk), Ramazan Efe Uluer, Hamza Ertuğrul (Dk.69 Alperen Nar), Ahmet Yılmaz (Dk.80 Ahmet Cem Abaş), Diyar Zengin (Dk.41 Emrah Satılmış )