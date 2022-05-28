Elit U17 Gelişim Ligi: Adana Demirspor U17: 1 - Kayserispor U17: 0

Elit U17 Gelişim Ligi son 16 turunda Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Kırşehir'de oynanan müsabaka Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Adana Demirspor çeyrek finale yükseldi. Kayserispor, son 16 turda elendi.
Stat: Kırşehir Ahi Stadyumu
Hakemler: Osman Köksaldı, Abdurrahman Atabay, Mustafa Sarısakal
Adana Demirspor U17: Mehmet Nedim Durak, Kadir Karayiğit, Ali Göktürk Özdemir, Hıjran Ali Boyacı, Muhammed Mustafa Özdemir, Muhammet Kaan Sermisakçi, Osman Kaynak (Dk.87 Umut Şenlik), Enes Erol (Dk.60 Yücel Gürol), Baha Övünç, Sergen Batın Kiradi (Dk.85 Batuhan Batman), Serhat Oygur
Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Mehmet Sarı, Mert Dinç, Mustafa Erdoğan, Burak Efe Arslan (Dk.84 Mecit Kaan Ateş), Muhammed Eren Arıkan, Kürşat Türkeş Küçük, Furkan Arslan, Baran Ali Gezek, Şerafettin Can Polat (Dk.52 Samet Türk)
Gol: Serkan Batın Kiradı (Adana Demirspor U17)
Sarı Kartlar: Sergen Batın Kiradi, Baha Övünç, Kadir Karayiğit, Hıjran Ali Boyacı (Adana Demirspor U17), Muhammed Eren Arıkan, Kürşat Türkeş Küçük, Mustafa Erdoğan (Kayserispor U17)