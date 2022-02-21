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Elit U17 Ligi 14. hafta

Elit U17 Ligi 6.

Grupta yer alan Kayserispor, ligin 14. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Çam, Mehmet Samet Arpacıktaş, Selahattin Ak


Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Mehmet Sarı (Dk.46 Erdem Aziz Palalı), Mustafa Erdoğan, Burak Efe Arslan, Barış Barut, Arda Kaya, (Dk.63 Şerafettin Polat), Kürşat Türkeş Küçük, Arda Kılıç (Dk.86 Serkan Gümüş), Hüseyin Aydın, Furkan Aslan (Dk.90 Ahmet Mukan)


Yeni Malatyaspor U17: Cemil Semih Uğur, Furkan Söyler, Muhammet Emir Ulusoy, Talha Garip, Emirhan Yılmazer, Ömer Topal (Dk.53 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Talha Buluş, Enes Nas (Dk.87 Ramazan Doğan), Muhammed Ali Acıerik, Oğuzhan Gülmüş (Dk.80 İhsan Emin Alpay), Gökberk Durmaz


Goller: Furkan Aslan Dk.23 (Kayserispor U17), Ramazan Doğan Dk.90+5 (Yeni Malatyaspor U17)


Kırmızı Kart: Hüseyin Aydın Dk.83 (Kayserispor U17)

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