Elit U17 Ligi 4.Hafta

Grupta mücadele eden Yuktel Kayserispor ligin 4. haftasında sahasında oynadığı maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle ligdeki ikinci mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Tolga Selvi, Oğuzhan Bahçıvan, Muhammed Emin Çolak

Yukatel Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Mehmet Sarı, (Serkan Güvercin dk 39), Mert Dinç, Hüseyin Aydın, (Mecit Ateş dk 65), Burak Efe Arslan, Samet Türk, (Şerafettin Polat dk 56), Kürşat Türkeş Küçük, (Barış Barut dk 56), Furkan Arslan, Baran Ali Gezek, Arda Kaya, (rda Kılıç dk 46)

Yeni Malatyaspor U17: Cemil Semih Uğur, Furkan Söyler, Emirhan Yılmazer, Ramazan Doğan, Ömer Topal, Gökberk Durmaz, Talha Buluş, Enes Nas (Ömer Çağrı Ataş dk 60), Oğuzhan Gülmüş, (Murat Dönmez dk 70), Muhammed Ali Acıerik (Berat Gürsul dk 46) Mertcan Büker

Gol: Talha Buluş dk 64 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U17)