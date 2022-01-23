haftasında sahasında oynadığı maçta Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

Elit U17 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor zirve takibini sürdürüyor. Sahasında oynadığı maçta Adanaspor'u 4-0 mağlup eden sarı kırmızılılar puanını 22 yaptı.

Stat: Erkilet

Hakemler: Caner Kalem, Muhammed Boylu, Murat Ahi

Yukatel Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Erdem Aziz Palalı, Mustafa Erdoğan, Burak Efe Arslan, Barış Barut, Samet Türk Kürşat Türkeş Küçük (Dk.75 Hüseyin Aydın), Arda Kılıç (Dk.62 Şerafettin Can Polat), Baran Ali Gezek (Dk.75 Zeki Can Sarı), Furkan Arslan (Dk.72 Arda İlhan)

Adanaspor U17: Eyüp Şimşek, Ayhan Ayhan, Onur Gökhan, İbrahim Eroğlu, Emir Batmaz (Dk.46 Nesim Şişman), Samet Aykal (Dk.84 Serhat Karaca), Berkay Ekinci, Abdulkadir Çelik, Baran Atasever,

Emre Koç (Dk.46 Ersin İçen), Ege Büyükşanalan

Goller: Baran Ali Gezek Dk.1, Kürşat Türkeş Küçük Dk.15, Samet Türk Dk.52 ve 74 (Yukatel Kayserispor U17)