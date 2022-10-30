Elit U19 Ligi 5. Hafta

Elit U19 Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 5.
haftasında sahasında oynadığı maçta Göztepe'yi 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar Göztepe karşısında aldığı galibiyetle ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 8'e çıkarttı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, Abdulkadir Keğin, Tolga Selvi
Yukatel Kayserispor U19: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, (Berkan Aslan dk.52), Muhammed Eren Arıkan, (Hamza Şahbaz dk.83),Mert Dinç, Bilal Ceylan, Baran Ali Gezek, Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek, (Kürşat Babamoğlu dk.66), Talha Sarıaslan,(Furkan Aslan dk.83),
Berat Eskin, Ethem Balcı, (Ahmet Kağan Malatyalı dk.83)
Göztepe U19: Yiğit Yıldız, Arda Akarsu, Doğukan Tuzcu, Alihan Al, Yiğitcan Turhan, Efecan Saçıkaya, Arda Volkan Yardım, (Recep Güleç dk.66), Berkay Atay,(Burak Arık dk.66), Ömer Bartu, İzzet Furkan Malak,(Yağız Bağcı dk.77), Mehmet Berkay Çakıcı, (Yunus Toplu dk.46)
Goller: Hayrullah Erkip (dk.33), Talha Sarıaslan (dk.40 pen.), Mert Dinç (dk.50), Berkan Aslan (dk.90) (Yukatel Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Muhammed Aybar (Yukatel Kayserispor U19), İzzet Furkan Malak, Mehmet Berkay Çakıcı (Göztepe U19)