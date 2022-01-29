Elitaş'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri OSB'yi ziyaret etti.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili, Mustafa Elitaş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü. Yaklaşık iki saat süren ziyarette, OSB'lerin taleplerine ilişkin geniş çaplı değerlendirmelerde bulunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ı Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu karşıladı. Ziyarette, Kayseri OSB Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç, Denetim Kurulu Üyesi Levent Somtaş ve Kayseri OSB Bölge Müdürü Fatih Gözel de yer aldı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulunan Mustafa Elitaş, Kayseri OSB'deki üretimle ilgili bilgiler aldı ve talepleri dinledi. OSB Başkanı İmamoğlu, doğal gaz ve elektrikte yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu ve sanayicilerin de desteğiyle bu sıkıntılı sürecin aşılacağını dile getirdi. İmamoğlu'nun, doğal gaz tarifesiyle ilgili bir sorunu dile getirmesi üzerine BOTAŞ Genel Müdürü'nü telefonla arayan Mustafa Elitaş, dile getirilen taleple ilgili yapılabilecek çalışmanın yapılmasını beklediklerini söyledi.

Ziyarette Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili pek çok konu dile getirilerek çözüm için destek istendi. Doğal gaz tarifesinin yanı sıra çatı GES'ler, arıtma tesisi çamurunun yakılması, yapı kullanım izin belgeleri gibi konularda kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.