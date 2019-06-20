Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nden destek

CHP’li Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün 10.
CHP'li Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü'nün 10. gününde Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şubesi 250 kişi ile yürüyüşe destek verdi.
Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş, çok sayıda sendika üyesinin katılı ile bugün Kazan mevkiinde devam etti. 10 gündür devam eden yürüyüşe Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı da destek verdi. Şube Başkanı Serhat Çelik, yaşanan zulme sessiz kalmadıklarını ifade ederek, "Bu eylemin bir tek amacı var; arkadaşlarımızın işe geri dönmesini sağlamak. Bizi bir kısım hedefler için yollara düşmüş gibi tanımlamaya çalışmak bu insanlara büyük haksızlıktır" diye konuştu.