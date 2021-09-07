Emekli emniyet amirine FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen emekli emniyet amirinin mahkemesi dosyada bulunan eksiklikler nedeniyle bozuldu. Bozma kararından sonra tekrar hakim karşısına çıkan emekli emniyet amirine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuksuz yargılanan sanık C.K. 28 Şubat 2019 tarihinde yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanık C.K. hakkında beraat kararı verirken, Ankara 22. Ceza Dairesi duruşmada eksiklikler bulunduğunu gerekçe göstererek kararı bozdu. Bugün 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık C.K. ve avukatı duruşma da hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, sanık C.K'nın ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Sanık C.K. mütalaayı kabul etmeyerek, heyetten beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık C.K.'nın ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.