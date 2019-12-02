Emekli öğretmen trafik kazası kurbanı oldu

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında emekli öğretmen Serpil Ceran hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarında dün gece meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki emekli öğretmen Serpil Ceran'a, O.Ç.'nin kullandığı 38 JR 072 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Serpil Ceran yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serpil Ceran yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücü ile ilgili olarak işlem başlatıldı.