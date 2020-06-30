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Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hasta kabulüne başladı

İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Ali Ramazan Benli, pandemi ürecinde kullanılan Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin polikliniklerinin hasta kabulüne başladığını duyurdu.


Dr. Ali Ramazan Benli, pandemi sürecinde büyük görev üstlenen Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili olarak Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop'tan bilgi alan İl Sağlık Müdürü Benli, sosyal medya hesabından "Kayserimizin müstesna hayırseverlerinden Tarman Ailesinin katkılarıyla hayata geçirilen Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde, pandemi süreci ile birlikte ara verdiğimiz çocuk acil, kadın doğum ve çocuk poliklinikleri yeniden hizmete girerek hasta kabulüne başlamıştır" duyurusunu yaptı.

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