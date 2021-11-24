Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinde son gün 30 Kasım

Bilal Özdoğan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinin devam ettiğini belirterek, 2'nci taksit ödemeleri için ‘son gün 30 Kasım' çağrısında bulundu. Başkan Özdoğan ödemelerin belediyeye gelmeden web sitesi üzerinden de yapılabildiğini söyledi.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Salı günü sona erecek olan vergi yatırma işlemleri, belediye veznelerinden nakit veya kredi kartlarının yanı sıra Hacılar Belediyesi web sitesi https://online.hacilar.bel.tr/ebelediye/ adresinden de ödeme yapılabiliyor. Başkan Özdoğan, belediye bünyesinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Alınan vergilerin vatandaşa hizmet olarak döndüğünü hatırlatan Özdoğan, “Vatandaşlarımız Emlak Vergisi'nde ikinci taksit ödemelerini 30 Kasım Salı gününe kadar ödeyebilecek. Belediyemize ödenen bu vergiler ilçemize hizmet olarak dönmektedir. Vergilerimizi ihmal etmeyelim. İlçemizi daha da güzelleştirelim. Hep birlikte el ele daha güzel bir Hacılar oluşturmak için çalışacağız” dedi.