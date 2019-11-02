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Emlak vergisinin 2. taksitini unutmayın

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinin 1 ile 30 Kasım 2019 tarihleri arasında yatırılacağını hatırlattı.


Başkan Dr. Palancıoğlu, emlak vergisi birinci taksitlerini yatıran mükelleflere de teşekkür etti. Belediye yatırım ve hizmetlerin temelini vergilerin oluşturduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin yine hizmet olarak kendilerine geri yansıdığını kaydetti.


Kredi kartı ve internet üzerinden vergi ödemeyi başlatarak yeni bir hizmet anlayışı ile hizmet kalitesini artırdıklarını hatırlatan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi‘de vergi ödeme de sorun olmamaktadır. Çünkü ilçemizde hizmeti ve yatırımları gören vatandaşlarımız vergisini ödemektedir. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yatırılan her kuruş verginin vatandaşlara hizmet olarak geri döneceğini söyledi.

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