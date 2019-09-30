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Emmanuel Adebayor: "Bilal'e inanıyorum. Yalan söylemez"

İstikbal Mobilya Kayserispor forvet futbolcusu Emmanuel Adebayor, Konyaspor yenilgisini değerlendirdi.


Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanan müsabaka sonrasında açıklama yapan Emmanuel Adebayor, Bilal Başacıkoğlu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesi ile verilen penaltı pozisyonu ile ilgili konuştu. Adebayor, "Bilal, takım içerisindeki en iyi arkadaşım. Bilal'e güveniyorum, inanıyorum O yalan konuşmaz. Kendisine sordum, eline değmediğini söylüyor. Böyle bir durumda gol yiyerek mağlup olmak bizleri üzdü" dedi.


Emmanuel Adebayor, "Konya maçına 3 puan için çıktık. En azından 1 puanı alabilirdik. Son dakika golü ile mağlup olduk. Şimdi yapmamız gereken, başımızı öne eğmeden maç kazanmak için daha çok çalışmak. Kazanmak için daha iyi oynamalıyız" cümleleri kurdu.

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