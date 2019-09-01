Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Togolu yeni golcüsü Emmanuel Adebayor ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Geçtiğimiz hafta başı Kayseri'ye gelen ve 3-4 antrenman yapan Adebayor oynanan Galatasaray maçında sahaya ilk on birde çıktı. İlk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen tecrübeli ve başarılı golcü oyuncu sahada kaldığı sürede oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

85.dakika oyundan kalan Adebayor oynadığı futbolla dikkat çeken Adebayor hazır görüntüsü ile takdir topladı. 85.dakikada yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Emmanuel Adebayor oyundan çıkarken taraftar tezahüratlarda bulundu.