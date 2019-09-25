Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kulular, dualarla uğurlandı

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan İbrahim Kulular, İl Emniyet Müdürlüğü önünde dualarla Ankara’ya uğurlandı.
Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan İbrahim Kulular, İl Emniyet Müdürlüğü önünde dualarla Ankara'ya uğurlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü önündeki uğurlamaya Kayseri Garnizon Komutanı Ercan Teke, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Emniyet Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kulular, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın yaptırdığı dua sonrasında Ankara'ya uğurlandı.