Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Karabörk'ün Polis Haftası mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri'de görev yapan polislerin Polis Haftası'nı kutladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün mesajı polis telsizinden okundu. Mesaj şu şekilde:

"Ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren Emniyet Teşkilatımız 176. yılına erişmenin gurur ve onurunu yaşamaktadır. Hiç şüphe yok ki bundan sonrada milletimizin desteği, duasını ve sevgisini yanımızda hissederek yüksek disiplin ve görev aşkıyla ülkemizin dört bir tarafında huzur ve güvenini timsali olmaya devam edeceğiz. Bu büyük başarıda pay sahibi olan ve görevini layıkıyla yerine getiren siz değerli mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından ötürü teşkilatım ve şahsım adına şükranlarımı sunuyor, ailenizle birlikte sağlık ve esenlik dilerken, yeni görevleri aynı heyecan, aynı azim ve aynı şevkle yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü, devletimizin bekası ve milletimizin güven ve huzuru için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum."