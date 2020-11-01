Emniyet Müdürü Karabörk'ün mutlu günü

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kızı Nezihe, düzenlenen törenle hayatını Mehmet Ali Kazğı ile birleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kızı Nezihe, Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen düğün töreni ile hayatını Mehmet Ali Kazğı ile birleştirdi. Adana'da düzenlenen düğün törenine, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katıldı.

Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Milletvekili Baki Ersoy çiftin nikah şahitliğini de yaptı.