Emrah Başsan 80. golünü attı

golünü attı. Tecrübeli futbolcu, en çok Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşadı.

Kayserispor'da 2. sezonunu yaşayan Emrah Başsan, kariyerinde çıktığı 415 maçta rakip filelere 80 gol attı. Kayserispor forması ile 60 maça çıkan Emrah Başsan, 10 gol atarken en çok golü Antalyaspor forması altında attı. Kırmızı Beyazlı forma ile 33 gol kaydeden Emrah, en çok golü de Trabzonspor kalesine gönderdi. Karadeniz ekibinin kalesine 6 gol atan Emrah, Galatasaray, Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Denizlispor ve Tokatspor ağlarına da 3'er gol bıraktı.