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Emre Demir: "Basit hatalar yapıyoruz"

Hes Kablo Kayserispor takımının genç futbolcusu Emre Demir, basit hatalardan ötürü yenildiklerini söyledi.


Süper Lig'de haftalardır galip gelemeyen Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk, yüzler gülmüyor. Oynadığı son 3 maçta da mağlup olan sarı kırmızılı takımda basit hataların mağlubiyeti getirdiği görüşü hâkim. Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, "Konyaspor yenilgisi sonrasında Ankara'ya yenmeye gelmiştik. Gençlerbirliği karşısında elimizden geleni yaptık. 2gol bulduk ama basit hatalardan ötürü goller yedik ve yenildik. Bir an önce galibiyetler alıp bugünleri unutturmamız lazım" dedi.


Emre Demir, 2020 yılında alınan kötü sonuçları 2021 yılındaki galibiyetler ile unutturmak istediklerini de ifade ederek, "Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak için daha çok çalışacağız ve hedefimize ulaşacağız. Buna inanıyorum" yorumu yaptı.

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