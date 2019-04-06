Emre Demir en iyi oyuncu seçildi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu oyuncusu Emre Demir, U16 Milli takımı forması ile en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2004 doğumlu oyuncusu Emre Demir, U16 Milli takımı forması ile en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü.
U16 Milli Takımı 01-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, Polonya'da düzenlenen UEFA U16 Gelişim Turnuvasında şampiyon oldu. Bu turnuvada Milli Takım forması giyen İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir 3 maçta 2 asist yaptı. Emre Demir, 1-1 biten Kolombiya maçından sonra en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü.
Emre Demir, turnuva boyunca sergilediği performans ile takdir topladı.