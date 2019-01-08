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Emre Demir kamptan ayrıldı

Kayserispor’un 2004 doğumlu yıldız adayı Emre Demir A takımın kampından ayrılarak U-16 Milli Takım kampına katılmak için İstanbul’a gitti.

Kayserispor'un 2004 doğumlu yıldız adayı Emre Demir A takımın kampından ayrılarak U-16 Milli Takım kampına katılmak için İstanbul'a gitti.


Kayserispor'un büyük beklentileri olan yıldız oyuncusu Emre Demir, Teknik Direktör Hikmet Karaman tarafından devre arası kamp çalışmalarına davet edildi. Kampta 4 gün kalan ve oldukça başarılı işlere imza atan genç oyuncu Emre Demir, bugün 09.30'da Antalya'danİstanbul'a giderek U-16 Milli takım kampına katılarak çalışmalarına milli takımda devam edecek. Bugün saat 13.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bir araya gelecek olan U-16 Milli takımı 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında İzmir'de oynayacak olan 2019 Mercedes Benz Ege Kupasına mücadele edecek. U-16 Milli takımı 4 gün İstanbul'da çalışmalarına sürdürecek ve ardından İzmir'e gidecek.

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