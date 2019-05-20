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Emre Demir, ligin en genç oyuncusu oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu oyuncusu Emre Demir, Spor Toto Süper Ligde forma giyen en genç futbolcu oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2004 doğumlu oyuncusu Emre Demir, Spor Toto Süper Ligde forma giyen en genç futbolcu oldu.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 33.haftasında Akhisarspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılı takımın maç kadrosunda bulunan 2004 doğumlu Emre Demir, kupa maçından sonra lig maçında da görev aldı.


Akhisarspor maçının 87.dakikasında Sakıb Aytaç'ın yerine oyuna dâhil olan Emre Demir ligin en genç oyuncusu ünvanına sahip oldu.

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