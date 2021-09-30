Emre Demir'e okulundan ‘Uğurlu Veda Programı'

Yukatel Kayserispor'un Barcelona'ya transfer olan genç oyuncusu Emre Demir için, eğitim gördüğü Uğur Okulları Kayseri Kampüsü'nde ‘Uğurlu Veda Programı' düzenlendi.

Uğur Okulları Kayseri Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, Kayseri Kampüsü Müdürü Mürvet İçöz, okul yönetimi ve Emre Demir'in arkadaşları katıldı.

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin ise Emre Demir'i Barcelona'da izlemekten büyük keyif alacaklarını söyleyerek, “Emre'yi tebrik ediyorum. Hepimiz gurur duyduk. Dünya bir dönüşüm aşamasında ve postmodernist döneme geçtik. Yani modernizmde tek bir doğru vardır, postmodernizmde birden fazla doğru vardır. Biz öğrencilerimizi sınavlara sokuyoruz, eğitimler veriyoruz ama artık biliyoruz ki tek sınav öğrencilerin girdiği sınavlar değil. Mesela Emre çok doğru bir sınav verdi kendi hayatı ile alakalı. Çocukluğundan beri çok doğru bir sınav verdi ve bu sınavı başarı ile kazandı. Yani artık hayatımızda birçok sınav olduğunu bize göstermiş oldu. Kendisi ile gurur duyuyoruz. Ben çok mutlu oldum. Bir futbol düşkünü olarak da Emre'yi Kayserispor'da izlemekten keyif alıyordum ama artık Barcelona'da izleyeceğiz. Bunun verdiği mutluluk tüylerimizi ürpertiyor ve heyecanlandırıyor bizi. Bir anlamda Emre Türk gençlerine de büyük örnek oldu. Ben kendisi ile 2-3 defa görüştüm ama arkadaşları ile görüştüğümde bu başarıyı sadece kendi fiziksel yeteneklerine değil, bence kişiliği ve karakteri ile de elde ettiğini düşünüyorum. İleriki süreçlerde bu kişilik ve karakterde olduğu sürece çok daha büyük başarıların Emre'yi bekleyeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah heyecanla kendisini izliyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları olarak öğrencilerin yeteneklerini de keşfettiklerini söyleyen Uğur Okulları Kayseri Kampüsü Müdürü Mürüvet İçöz, “Bugün ülkemizin 52 şehrinde 112 kampüste hizmet veren Uğur Okulları'nın birçok alandaki, başarılarından bir tanesinin sevincini paylaşmak için buradayız. 1968 yılından bu yana Türkiye'de eğitim gücü olan Uğur Okulları, öğrencilerimizin akademik gelişimlerini desteklerken aynı zamanda yeteneklerini de keşfederek, beceri alanlarında geliştirecek çok özel eğitim programları sunmaktadır. Gurur parçalarımızdan bir tanesi olan Emre için mutluluğunu paylaşmak için okulumuza gelen Genel Müdür Yardımcımıza sözü verirken tek temennimiz, sevgili öğrencimiz Emre Demir'in yolunun ve bahtının her daim uğurlu olmasıdır” dedi.

Türkiye'yi gururlandırmak için Barcelona'da çok çalışacağını söyleyen Emre Demir de sözlerine şu şekilde devam etti:

“Öncelikle beni burada ağırladıkları için herkese teşekkür etmek istiyorum. Uğur Okulları 8. sınıftan beri beni burada her zaman destekledi. Tüm hocalarıma ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Hepsinin üzerimde emeği var. Arkadaşlarımla da güzel vakitler geçirdik. Buradaki herkese hayatlarında başarılı olmalarını diliyorum. Barcelona'ya gideceğim için çok mutluyum. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım ve hepinizi gururlandırmak için çok çalışacağım.”

Konuşmaların ardından yönetim tarafından Emre Demir'e plaket takdim edilerek pasta kesildi. Daha sonra ise genç futbolcu arkadaşları ile fotoğraf çekinerek, forma imzaladı.