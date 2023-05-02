Emre Özden attı, Develi coştu

Develigücü'nün golcü oyuncusu Emre Özden, Kayseri Atletikspor maçında attığı golle takımına hayat verdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçında Develigücü ile Kayseri Atletikspor dün karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan zorlu doksan dakikada gülen taraf 2-1'lık sonuçla Develigücü oldu. Develigücü'nün devre arasında Hacılar Erciyesspor'dan kadrosuna kattığı başarılı forvet oyuncusu Emre Özden, Kayseri Atletikspor maçında oyuna 59.dakika Talha Bulut'un yerine dahil oldu. Oyuna girdikten sonra rakip savunmayı zorlayan Emre Özden, karşılaşmanın 90+1.dakikasında attığı şık golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan emre Özden maç sonunda tebrikleri tek tek kabul etti. Emre Özden, devre arası geldiği Develigücü'nde 6 maçta 3 gol kaydetti.