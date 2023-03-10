Hacılar Erciyesspor'un forvet oyuncusu Emre Özden kadro dışı bırakıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grup ekiplerinden Hacılar Erciyesspor'da Emre Özden teknik heyet ve yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakıldı. Ligin 17.haftasında oynanan Mucurgücü maçı öncesi alınan karar ile Emre Özden gözden çıkartıldı. Alınan karar ile birlikte Emre Özden'in bundan sonraki süreçte kadroda yer almayacağı öğrenildi. Bu sezon 17.hafta sonunda 14 maçta forma giyen 1996 doğumlu Emre Özden 2 kez gol sevinci yaşadı.

Hacılar Erciyesspor Genel sekreteri Yasin Mutlu İHA'ya yaptığı açıklamada, “Kendine yaptığı yakıştırabiliyorsa bizim acıkmamızda bir sorun yok. Ligin 16.haftasında oynadığımız Develigücü maçında teknik heyetin oyuna Süleyman Yasa'yı almasıyla beraber Emre Özden ısınmayı bırakıp yedek kulübesine gelmiş. Oyuncu değişiklik hakkımız olmasına rağmen ısınmayı bırakıp kulübeye gelmiş. Kendi kafasına göre hareket etmesinden dolayı bizde böyle bir karar aldık. Emre Özden'in yolu bahtı açık olsun. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Emre'de bizim kendi evladımız. Biz hiçbirimiz bireysel hareket etmiyoruz. Burası Hacılar Erciyesspor Kulübü” diye konuştu.