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Emre Taşdemir ilk kez oynadı

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferi Emre Taşdemir ilk maçına çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferi Emre Taşdemir ilk maçına çıktı.


Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, ilk maçına Ankaragücü karşısında çıktı.


Sahaya ilk onbirde çıkan ve 90 dakika forma giyen Emre, performansı ile taraftardan tam not aldı.


Hücumda ve savunma etkili bir performans sergileyen Emre Taşdemir kısa süre içerisinde takıma adapte olduğunu gösterdi.

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