İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emre Taşdemir'den 19 Mayıs mesajı

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Emre Taşdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Emre Taşdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.


Hes Kablo Kayserispor'un devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Emre Taşdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından “Samsun'da başlattığı ulusal uyanış hareketi ile tarihi yeniden değiştiren, bizlere öğür, modern ve bağımsız bir ülke armağan eden önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutluyorum” dedi.


Başarılı sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, antrenmanlardaki hırsı ve çalışkanlığı ile de takdir topluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.