En az gol yiyen takım Gençlerbirliği

Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ligde geride kalan 17 haftada sadece 6 gol yedi. Rakip filelere 37 gol atan Kırmızı-Siyahlılar 13 takım arasında en az gol yiyen takım olmayı başardı.

Kayseri Gençlerbirliği, 3.haftada Dudulluspor'dan 1 gol, 8.haftada 7 Eylül Gençlikspor'dan 3 gol, 10.haftada İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor'dan 1 gol ve 16.haftada Dudulluspor'dan 1 gol yedi. Kırmızı-Siyahlılar 9 maçta ise gol kalesini gole kapattı.