En fazla Kayserili İstanbul'da, Kayseri'de ise en fazla Sivaslı yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, en fazla Kayserilinin İstanbul'da, Kayseri'de ise en fazla Sivaslı yaşadığını söyledi.

Hemşehrilik raporu hakkında bilgiler veren TÜİK Bölge Müdürü Mustafa Uslu, İstanbul'da 162 bin 667, Ankara'da 104 bin 22, Antalya'da 34 bin 74, İzmir'de ise 24 bin 266 Kayserilinin yaşadığını söyledi. Uslu, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtlarına göre Kayseri nüfusuna kayıtlı olan kişi sayısı 1 milyon 484 bin civarında. Türkiye'de yaşayan 1 buçuk milyona yakın Kayserili var. Bunların 974 bin 656'sı Kayseri'de ikamet ederken 519 bin 138 kişi Kayseri dışında ikamet ediyor. Dışarıda ikamet eden 510 bin civarındaki Kayserilinin yarıdan fazlası İstanbul ve Ankara'da. İstanbul'da 162 bin 667, Ankara'da 104 bin 22 Kayserili de Ankara'da ikamet ediyor. Bu iki ili, en çok Kayserili barındıran illeri sıralamak gerekirse sırasıyla Antalya, İzmir ve Adana şeklinde görüyoruz. Antalya'da 34 bin, İzmir'de 24 bin Adana'da da yaklaşık 19 bin 500 civarında vatandaşımız var. Aynı değerleri tersinden yapmak da faydalı olabilir. Kayseri'de ikamet edip nüfusu başka illerde olan kişiler için değerlendirme yapalım. Adrese Dayalı nüfus Kayıt Sistemine göre Kayseri'de ikamet eden kişi sayısı 1 milyon 388 bin 760 görünüyor. Bunun, Kayseri nüfusuna kayıtlı olan kısmı yaklaşık 975 bin. Kalan 415 bin civarındaki vatandaşımız ise Kayseri'de ikamet ediyor fakat Kayserili değil. Kayseri'de yaşayanların yüzde 30'u Kayserili değil. Bu yüzde 30'luk kesimin de dağılımına göz atalım. Kayseri'de yaşayan en çok Sivaslıları görüyoruz. 90 bin 423 Sivaslı Kayseri'de ikamet ediyor. Onları 68 bin 970 kişi ile Yozgatlı hemşehrimiz takip ediyor. Üçüncü ise 40 bin civarında Nevşehirli Kayseri'de ikamet etmekte" ifadelerini kullandı.