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En golcü Pedro Hernique oldu

Hes Kablo Kayserispor’da ligin ilk yarısında en çok gol atan isim Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique oldu.

Hes Kablo Kayserispor'da ligin ilk yarısında en çok gol atan isim Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique oldu.


Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta rakip kalelere 16 gol attı. Sarı Kırmızılıların attığı 16 golün 15'ini kadroda bulunan isimler atarken 1 golü ise Konyaspor'lu Deni Milosevic kendi kalesine attı.


Rakip filelere atılan 16 golün 10'unu 3 isim kaydetti. Pedro Henrique (4), Artem Kravets (3) ve Umut Bulut (3) attı.


Hes Kablo Kayserispor'un gollerini atan isimler şunlar:


4 Gol: Pedro Henrique


3 Gol: Artem Kravets, Umut Bulut


2 Gol: Emmanuel Adebayor


1 Gol: Emre Demir, Benoit Poulain, Ömer Uzun, Deni Milosevic (kendi kalesine)

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