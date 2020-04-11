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En istikrarlısı Silviu Lung ve Lopes

Hes Kablo Kayserispor’da geride kalan 26 hafta sonunda en çok süreyi kaleci Silviu Lung ve sağ bek Miguel Lopes aldı.

Hes Kablo Kayserispor'da geride kalan 26 hafta sonunda en çok süreyi kaleci Silviu Lung ve sağ bek Miguel Lopes aldı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da 2019-2020 futbol sezonunda geride kalan 26.hafta sonunda en çok süreyi bin 890 dakika ile Lung ve Lopes aldı. Kadroda tek süre almayan isim ise kaleci Hakan Arıkan oldu.


Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların sahada kaldıkları süreler:


Silvi Lung - 1.890 dakika


Miguel Lopes - 1.890 dakika


Brice Dja Djedje - 1.872 dakika


Bernard Mensah - 1.695 dakika


Pedro Henrique - 1.533 dakika


Ben Rienstra - 1.287 dakika


Karahan Yasir Subaşı - 1.268 dakika


Hasan Hüseyin Acar - 1.130 dakika


Aymen Abdennour - 903 dakika


Muris Mesanovic - 794 dakika


Gustavo Campanharo - 745 dakika


Artem Kravets - 725 dakika


Ziya Alkurt - 702 dakika


Diego Angelo - 630 dakika


Emre Taşdemir - 611 dakika


Cristian Sapunaru - 540 dakika


Mert Kula - 515 dakika


Emre Demir - 501 dakika


İsmail Çipe - 450 dakika


Mario Situm - 429 dakika


Zoran Kvrzic - 315 dakika


Aksel Aktaş - 156 dakika


Enver Cenk Şahin -150 dakika


Paul Ntep - 140 dakika


Nurettin Korkmaz - 129 dakika


Ramazan Emirhan Civelek - 90 dakika


Oğuzhan Çapar - 90 dakika


Anthony Uzodimma - 90 dakika


Ömer Uzun - 89 dakika


Levent Gülen - 82 dakika


Alpay Çelebi - 5 dakika

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