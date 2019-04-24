En Mükemmel Kayak Merkezi Erciyes

Erciyes Kayak Merkezi 5 yıl üst üste dünyanın en önemli turizm sitesi Tripadvisor tarafından global çaptaki tatil ve seyahat işletmelerine verilen "Mükemmellik Sertifikası" ödülüne tekrar layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediye'sinin yatırımlarıyla ülkemizin en gelişmiş kayak merkezi haline gelen Erciyes, son teknoloji ürünü teleferikleri, uluslararası standartlarda pistleri, modern konaklama tesisleri ve ulaşım imkanlarıyla yıllardır kayak severlerin gözdesi.

Kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi, dünya çapında önemli tatil ve seyahat işletmelerine verilen Tripadvisor Mükemmellik Sertifikası ile üst üste beşinci kez ödüllendirildi.

28 farklı dilde 49 web sitesi, yaklaşık 96 milyon üye, 600 milyonun üzerinde yorum ve aylık 455 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük seyahat sitesi olan Tripadvisor, bu ödülü ziyaretçilerden sürekli olarak yüksek puanlı yorum alan ve mükemmel bir konukseverlik taahhüdü sergileyen dünyadaki belirli sayıda işletmeye veriliyor.

Erciyes, 2014, 2015, 2016, 2017 ve en son olarak 2018 yılında da gezginler ve ziyaretçilerin yapmış olduğu yorumlar neticesinde konuklarının puanları ile mükemmellik ödülü almaya bu yıl da hak kazandı.

Türkiye'nin dağ yönetimi konusundaki ilk Destination Management Organization (DMO) Kayseri Erciyes AŞ tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, daha önce de ISO 9001 ve IQNET belgeleri ile ülkemizde Hizmet Kalite Standartları ve Uluslararası Tanınırlık Belgesi alan ilk ve tek kış sporları merkezi olmuştu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Dünyanın en büyük seyahat sitesi olan Tripadvisor'dan beş yıldır üst üste misafirlerimizin teveccühü ile dünya çapındaki bu ödüle layık görülmek bizleri çok gururlandırdı. Ülkemizin ilk ve tek profesyonel dağ yönetim şirketi Erciyes AŞ olarak dağımızda sürdürülebilir kaliteli hizmet anlayışını benimsiyoruz ve bu nevi değerli ödüller de seçtiğimiz yolun doğruluğunu ispatlamakla kalmıyor; bizi çıtayı daha üstlere çıkarma noktasında oldukça teşvik ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin kayak merkezimize gelip buradan memnun bir şekilde ayrılmasını sağlamak için bütün arkadaşlarımızla azami gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra da benimsemiş olduğumuz vizyona paralel olarak Kayseri'mizi ve en önemli değeri olan Erciyes'i global bir marka yapma hedefimize ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.