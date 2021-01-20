İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

En skorer isim Harris oldu

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA EuroCup Women A Grubu Macaristan’ın Uni Györ takımını 86-72 mağlup ederek galibiyetle başladı.

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA EuroCup Women A Grubu Macaristan'ın Uni Györ takımını 86-72 mağlup ederek galibiyetle başladı. Sarı-Kırmızılı takımda zorlu maçta 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.


FIBA EuroCup Women A Grubu mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol Macaristan'da oynanan grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı. Galibiyetle başlayan Sarı-Kırmızılılar gruptan çıkma adına önemli bir adım attı. Sarı-Kırmızılı takımda Uni Györ maçında en skorel isim 28 sayı ve 8 asist yapan Amerikalı oyuncu Tyasha Harris oldu. Harris'i 24 sayı ile Kalani Brown ve 10 sayı ile Mikiah Harrigan takip etti. Bellona Kayseri Basketbolun en güvendiği isimlerden biri olan Tyasha Harris'e gruptaki kalan 2 maçta da büyük işler düşüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.