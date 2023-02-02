En skorer isim Lyndra Weaver

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Sarı kırmızılılar sahasında OGM Ormanspor'u yenerek 6 hafta sona kazandı. OGM Ormanspor maçında atılan 85 sayının 34'üne imza atan başarılı oyuncu Lyndra Shajuan Weaver takımın en skorer ismi oldu. Melikgazi Kayseri Basketbolun ligde geride kalan 17. hafta sonunda 16 maçta görev alan Amerikalı oyuncu tam 354 sayı üretti. Oynadığı 16 maçın tamamında çift haneli sayılara ulaşan Lyndra Shajuan Weaver takımının sırtlamaya devam ediyor.

Lyndra Shajuan Weaver'e ligde kalan haftalarda çok iş düşecek.