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En skorer oyuncu Laksa oldu

Bellona Kayseri Basketbol’un deplasmanda aldığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediye galibiyetinde, karşılaşmanın en skorer oyuncusu 27 sayı ile Kitija Laksa oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'un deplasmanda aldığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediye galibiyetinde, karşılaşmanın en skorer oyuncusu 27 sayı ile Kitija Laksa oldu.


Deplasmanda oynanan karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferlerinden Letonyalı Kitiya Laksa karşılaşmada rakip potaya 27 sayı bıraktı. Laksa'yı, 21 sayı ile Melis Gülcan, 14 sayı ile Kalani Brown, 12 sayı ile Glory Johnson ve 7 sayı ile Ayşegül Günay Aldağ takip etti.

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