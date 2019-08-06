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Enerji nakil kablosu çalan bir kişi tutuklandı

Kayseri’de 100 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu çaldığı belirlenen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de 100 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu çaldığı belirlenen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Hamurcu mahallesinde enerji nakil kablosu çalındığı ihbarı sonrasında yapılan çalışmalarda jandarma ekipleri A.A. isimli şahsı yakaladı. A.A.'nın aracında yapılan aramalarda 100 metre uzunluğunda kablo, demir kesme makası, testere ve bıçak ele geçirildi.


Gözaltına alınan A.A., hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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