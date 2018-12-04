Engelleri kaldıran belediye

Bu kapsamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde üç ayrı hizmet daha başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'yi engelsiz şehir yapma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, engellilere yeni hizmetler sunmaya ve sunulan hizmetlerle engelleri kaldırmaya devam ediyor. Engelliler için su ücretinde yaptığı yüzde 50 indirimle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, yine engellilerin hayatını kolaylaştıracak üç ayrı hizmeti daha başlattı. Bu hizmetlerin tanıtımını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yaptı.

ENGELLİ NAKİL ARACI HİZMETTE

Şehrimizi engelsiz şehir yapma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, bu anlamda 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yeni hizmetleri uygulamaya başladıklarını söyledi. Bu hizmetlerden ilkinin ‘Engelli Nakil Aracı' olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Tekerlekli sandalyeye mahkum olan hemşehrilerimizin ihtiyaç duymaları ve belediyemizi aramaları halinde o hemşehrimizi Engelli Nakil Aracı ile gideceği yere ulaştırıyoruz” dedi.

ENGELSİZ ÇOCUK EVİ'NE VİP SERVİS

İkinci hizmetlerinin Engelsiz Çocuk Evi için aldıkları VİP Servis Aracı olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Bu aracımızla özel durumu bulunan çocuklarımızı evlerinden alıyoruz ve akşama kadar Engelsiz Çocuk Evi'nde bakım ve eğitimini üstlendiğimiz çocuklarımızı daha sonra evlerine bırakıyoruz” diye konuştu.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN GÖRÜNTÜLÜ SERVİS

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde işitme engelliler için de yeni bir hizmetin başlatıldığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Engellilerimiz için uygulamaya koyduğumuz üçüncü hizmetimiz işitme engellilerimiz için görüntülü konuşma hizmeti. Bize görüntülü olarak ulaşan işitme engellilerimize 153 İletişim Merkezi'nde işaret diliyle hizmet veriliyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, açıklamalarının ardından Engelsiz Çocuk Evi için aldıkları VİP Servis Aracını inceledi. Başkan Çelik, son derece konforlu bir araç aldıklarını dile getirdi. Başkan Mustafa Çelik, daha sonra Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal ile Engelli Nakil Aracını da bizzat test etti.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal “Engellilerimizin ulaşımı konusunda derneğimize gelenlerin isteği oluyordu. Biz Büyükşehir Belediyemizin yakıt desteği ile engelli nakillerini yapıyorduk; ancak yetişemiyorduk. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizden talebimizin kısa sürede sonucunu aldık” dedi. Çok modern ve rahat araç alındığını vurgulayan Özkartal engelliler adına Başkan Çelik'e teşekkür etti.

İLETİŞİM MERKEZİ'NDE ENGEL YOK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in açıkladığı işitme engellilere yönelik hizmet Büyükşehir Belediyesi 153 Kayseri İletişim Merkezi'nde başladı. Bu hizmetle İletişim Merkezi'ne görüntülü bağlanan işitme engelli vatandaşımıza işaret diliyle her türlü yardım yapılıyor.